Новый закон о госсзакупках поможет улучшить качество приобретаемых товаров - Жамаубаев

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В Казахстане продолжается работа над проектом нового закона о государственных закупках, передаёт BaigeNews.kz. Министр финансов Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства рассказал о предстоящих изменениях.

"Закон направлен на улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, а также на упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и на поддержку отечественных товаропроизводителей. Проект закона планируется внести на рассмотрение парламента осенью текущего года", - сказал глава Минфина.

Он сообщил, что также продолжается работа по расширению электронного государственного аудита. При этом совершенствуется система управления рисками - в неё внедрены новые 68 индикаторов риска и получены сведения по восьми субъектам квазигоссектора.

Кроме того, реализуется проект по бюджетному мониторингу в режиме онлайн, где проверка планирования госрасходов будет автоматизирована через систему управления рисками. Это позволит нам внедрить камеральный контроль на уровне планирования бюджета.

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