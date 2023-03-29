Новый закон для борьбы с торговлей людьми примут в Казахстане

В Казахстане примут специальный закон против торговли людьми. Об этом сказал Токаев, выступая на первой сессии парламента VIII созыва, передаёт BaigeNews.kz.

"Ещё одна серьезная проблема в сфере защиты прав человека – торговля людьми. Для решений этой проблемы следует принять специальный закон. Такой закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми. Это крайне актуально в условиях нарастающих глобальных и региональных процессов вынужденной миграции. Необходимо, чтобы закон вобрал в себя лучший мировой опыт, но, конечно же, с учетом наших национальных интересов", - сказал глава государства.