  • 30 Января, 18:34
  • BAIGENEWS

Новый высокий статус получили два музея в Казахстане

Подписан указ.

Сегодня, 17:39
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Qazcontent Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: Qazcontent

Глава государства подписал Указ "О присвоении статуса "Национальный" двум музеям в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Статус получили Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева и Центральный государственный музей Республики Казахстан".

Правительству поручено принять меры, вытекающие из указа.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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