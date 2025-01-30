Новый высокий статус получили два музея в Казахстане
Подписан указ.
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
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Глава государства подписал Указ "О присвоении статуса "Национальный" двум музеям в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Статус получили Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева и Центральный государственный музей Республики Казахстан".
Правительству поручено принять меры, вытекающие из указа.
Указ вводится в действие со дня его подписания.