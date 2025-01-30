Глава государства подписал Указ "О присвоении статуса "Национальный" двум музеям в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Статус получили Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева и Центральный государственный музей Республики Казахстан".

Правительству поручено принять меры, вытекающие из указа.

Указ вводится в действие со дня его подписания.