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inform.kz Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46
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Фото: inform.kz

Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность

Новый владелец Риддерской ТЭЦ согласился передать теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность, ппередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

АО "РИДДЕР ТЭЦ" было куплено ТОО "RNGK" в январе текущего года. С тех пор в центре произошло несколько аварий и ситуация не улучшилась. Несмотря на то, что акимат Восточно-Казахстанской области выступил с предложением передать ТЭЦ в коммунальную собственность, руководство компании до этого времени не давало своего согласия.

Теперь директор ТОО Виталий Шаров направил письмо в акимат области и сообщил, что готов передать ТЭЦ на баланс государства.

"На сегодняшний день у ТЭЦ есть долги перед поставщиками угля, мазута, организациями, выполнявшими ремонт, и по электроэнергии. Есть неисполненные обязательства перед третьими лицами. Поэтому мы согласны с передачей объекта в государственную собственность и готовы обсудить условия", – сказал он.

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Сегодня, 15:46
376
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