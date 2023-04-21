Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность

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Новый владелец Риддерской ТЭЦ согласился передать теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность, ппередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

АО "РИДДЕР ТЭЦ" было куплено ТОО "RNGK" в январе текущего года. С тех пор в центре произошло несколько аварий и ситуация не улучшилась. Несмотря на то, что акимат Восточно-Казахстанской области выступил с предложением передать ТЭЦ в коммунальную собственность, руководство компании до этого времени не давало своего согласия.

Теперь директор ТОО Виталий Шаров направил письмо в акимат области и сообщил, что готов передать ТЭЦ на баланс государства.