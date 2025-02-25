С начала этого эпидсезона в Казахстане зафиксировано 3,1 млн случаев ОРВИ, что на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав. Также зарегистрировано 2370 случаев гриппа, что соответствует уровню прошлого сезона.

"Против гриппа вакцинировались более 2,3 млн человек, что составляет 11,6% населения страны — это даже выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня в 10%", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать болезни, эксперты рекомендуют избегать мест с массовым скоплением людей, особенно закрытых помещений, регулярно проветривать помещения и использовать антисептики для обработки рук. Также важно минимизировать контакт с больными и изолировать их.

Что касается коронавируса, ситуация в стране остается спокойной: с начала года зарегистрировано всего 116 случаев, что в 8 раз меньше, чем в прошлом году, и нет летальных исходов. На данный момент в стране циркулирует подвариант омикрон.