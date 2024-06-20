Новый вид растения обнаружили в Казахстане

Группа казахстанских и российских ученых в ходе экспедиции обнаружили новый вид растения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Республики Казахстан и Российской Федерации провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района.

“Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы.

Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана.

По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.)”, - говорится в сообщении.