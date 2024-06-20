  • 20 Июня, 13:16
  • BAIGENEWS

Новый вид растения обнаружили в Казахстане

Сегодня, 12:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Миннауки Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
133
Фото: Миннауки

Группа казахстанских и российских ученых в ходе экспедиции обнаружили новый вид растения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Республики Казахстан и Российской Федерации провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района. 

“Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы.

Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана.

По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.)”, - говорится в сообщении.

Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана.

А также впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен ещё одним видом – водяным ужом. 

“Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах”, - отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх