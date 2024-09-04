Новый вид мошенничества выявили полицейские Петропавловска
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В управление полиции города Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением об интернет-мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Молодые люди получили sms-сообщения о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не брали. Однако выяснилось, что около месяца назад незнакомый человек предложил им проверить, не являются ли их гаджеты похищенными. Потерпевшие согласились и позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды.
Позднее потерпевшие узнали, что их устройства стали залогом в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме.
Полицейские установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний парень.
"По данным эпизодам ведется досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям. Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа “интернет-гигиены” и цифровой безопасности", - говорит начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.
С начала года в СКО зарегистрировано свыше 450 интернет-мошенничеств, из них 75 связаны с оформлением в микрофинансовых организациях займов а чужое имя.
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