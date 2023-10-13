Новый вид мошенничества в TikTok придумали казахстанцы

В Бюро национальной статистики предупредили о новом способе мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Сообщается, что предприимчивые пользователи TikTok начали продавать данные, находящиеся в свободном доступе на официальном сайте stat.gov.kz.

"В социальной сети стало популярным сообщать данные из сервиса "Сколько таких как я" за денежное вознаграждение в прямом эфире. Организатор эфира выставляет свои данные для банковского перевода, а желающие при оплате прописывают свои имена, чтобы узнать, сколько у них тёзок по Казахстану", - рассказали в Бюро национальной статистики.

Также в ведомстве напомнили о том, что тиктокеров за подобное можно привлечь к отвественности.