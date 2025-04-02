Мошенники не отстают от времени и осваивают новые технологии, чтобы придумать ещё более изощрённые способы обмана казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. На этот раз в арсенале злоумышленников - "кружочки" в Telegram. Они используют их для того, чтобы обманным путём втереться в доверие.

Как сообщает aqparatsaqsysy, мошенники взламывают аккаунты, скачивают видео, перемонтируют их и отправляют вашим близким с трогательной историей: "Срочно нужны деньги, выручай!" Это не просто сообщение, а манипуляция, направленная на то, чтобы вы не задумываясь перевели деньги.

В некоторых случаях мошенники даже звонят по видеосвязи, изображая курьера, записывают экран и создают дипфейк, который делает так, будто именно вы просите помощи.

Как не стать жертвой?

Если вам пришёл подозрительный "кружок", позвоните человеку напрямую, чтобы проверить, не попались ли вы на удочку. Никогда не переводите деньги без подтверждения – мошенники мастерски играют на ваших эмоциях. Заподозрили неладное? Немедленно сообщите в полицию.

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