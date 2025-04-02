Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
На этот раз в арсенале злоумышленников "кружочки" в Telegram.
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Мошенники не отстают от времени и осваивают новые технологии, чтобы придумать ещё более изощрённые способы обмана казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. На этот раз в арсенале злоумышленников - "кружочки" в Telegram. Они используют их для того, чтобы обманным путём втереться в доверие.
Как сообщает aqparatsaqsysy, мошенники взламывают аккаунты, скачивают видео, перемонтируют их и отправляют вашим близким с трогательной историей: "Срочно нужны деньги, выручай!" Это не просто сообщение, а манипуляция, направленная на то, чтобы вы не задумываясь перевели деньги.
В некоторых случаях мошенники даже звонят по видеосвязи, изображая курьера, записывают экран и создают дипфейк, который делает так, будто именно вы просите помощи.
Как не стать жертвой?
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Если вам пришёл подозрительный "кружок", позвоните человеку напрямую, чтобы проверить, не попались ли вы на удочку.
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Никогда не переводите деньги без подтверждения – мошенники мастерски играют на ваших эмоциях.
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Заподозрили неладное? Немедленно сообщите в полицию.
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