Новый вид гималайской змеи назвали в честь Леонардо Ди Каприо

Новый вид змей, обнаруженных в Гималайских горах, назвали в честь Леонардо ди Каприо – актера и защитника окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent. Anguiculus dicaprioi представляет собой змею медного цвета с куполообразной головой и десятками зубов. Взрослые особи вырастают до 55 см.

Новый вид открыли в 2020 году. Ученые из Германии, Великобритании и Индии исследовали редких пресмыкающихся и заметили необычных особей "нежащимися в грязи" в индийском штате Химачал-Прадеш. Они не проявляли агрессии к людям и не пытались никого укусить, даже когда их поймали.

Наблюдения показали, что змеи наиболее активны с мая по август и не показываются в другое время. Вид обитает в индийских штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд, а также в соседнем Непале. Змеи встречались на высоте до 1800 над уровнем моря.

Ученые отметили, что выбрали имя ди Каприо, так как тот "принимал активное участие в повышении осведомленности о глобальном изменении климата и растущей утрате биоразнообразия". Кроме того, он финансировал полевые природоохранные мероприятия и исследования.