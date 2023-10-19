Новый вид административного взыскания предлагает ввести Минюст в Казахстане

Министерство юстиции предлагает ввести новый вид административного взыскания - "общественные работы". Об этом стало известно на встрече вице-министра юстиции Даниеля Ваисова с жителями Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Ваисов подробно рассказал о ключевых инициативах и изменениях в сфере юстиции, развитии законодательства, защите прав интеллектуальной собственности, праворазъяснительной работе, цифровизации процессов.

Он отметил, что одним из основных изменений является введение нового административного взыскания - "привлечение к общественным работам".