Новый вид административного взыскания предлагает ввести Минюст в Казахстане
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Министерство юстиции предлагает ввести новый вид административного взыскания - "общественные работы". Об этом стало известно на встрече вице-министра юстиции Даниеля Ваисова с жителями Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Ваисов подробно рассказал о ключевых инициативах и изменениях в сфере юстиции, развитии законодательства, защите прав интеллектуальной собственности, праворазъяснительной работе, цифровизации процессов.
Он отметил, что одним из основных изменений является введение нового административного взыскания - "привлечение к общественным работам".
"Применять принудительный труд в рамках дел об административных правонарушениях предлагается по 11 статьям с учётом сопоставимости взыскания с характером и степенью общественной опасности нарушения, его последствий, обстоятельств совершения и личностных особенностей виновного (материального положения нарушителя и так далее)", - пояснили в Минюсте.
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