Новый университет появится в Шымкенте
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В Шымкенте появится новый Университет культуры и искусств - соответствующее решение принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поддержав инициативу местной общественности, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства поддержал просьбу представителей общественности об открытии в Шымкенте Университета культуры и искусств. Акиму города Габиту Сыздыкбекову и министру культуры и информации Аиде Балаевой даны соответствующие поручения", - говорится в заявлении от 11 апреля 2025 года.
Открытие в южной столице такого университета станет важным шагом для развития творческого потенциала молодежи, расширения образовательных возможностей и укрепления культурной идентичности региона.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование Tulip Hall в "Қызғалдақ". Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость кардинальных изменений в налоговой системе страны.
Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall и парк Shymkent City.
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