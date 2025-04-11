В Шымкенте появится новый Университет культуры и искусств - соответствующее решение принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поддержав инициативу местной общественности, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства поддержал просьбу представителей общественности об открытии в Шымкенте Университета культуры и искусств. Акиму города Габиту Сыздыкбекову и министру культуры и информации Аиде Балаевой даны соответствующие поручения", - говорится в заявлении от 11 апреля 2025 года.

Открытие в южной столице такого университета станет важным шагом для развития творческого потенциала молодежи, расширения образовательных возможностей и укрепления культурной идентичности региона.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование Tulip Hall в "Қызғалдақ". Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость кардинальных изменений в налоговой системе страны.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall и парк Shymkent City.