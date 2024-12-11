Национальный перевозчик "Казахстан темир жолы" объявляет о запуске туристического поезда "Jibek Joly 2.0" по маршруту "Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Шымкент-Алматы". Продолжительность тура составит 5 дней — с 2 по 7 января 2025 года.

"Туристический поезд будет сформирован из новых вагонов отечественного производства с уютным интерьером, элементами национального орнамента. В вагонах-ресторанах пассажирам будут предложены гастрономические блюда", - говорится в сообщении.

Так, в Туркестане пассажиры проведут целый день, посещая знаковые достопримечательности, такие как мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, мавзолей Арыстан-баба, музей Отырар и другие исторические места. В Ташкенте туристы осмотрят исторический комплекс Хазрати-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей святого Абу-Бакра Каффали Шаши и Толе-Би, а также посетят тематический парк "Magic City" и другие современные достопримечательности столицы Узбекистана.

В Самарканде программа включает посещение таких знаменитых мест, как комплекс Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир, Площадь Регистан с медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари и медресе Улугбека. Программой также предусмотрено посещение ключевых достопримечательностей города Шымкент для знакомства с богатой историей и культурой региона.

В стоимость туристического пакета входит: проезд на комфортабельном туристическом поезде с высоким уровнем сервисных услуг, тур-программа с сопровождением профессиональных гидов, экскурсии с входными билетами и трансферы.

Отметим, турпакеты доступны в продаже через туристические агентства.