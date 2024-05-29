Новый туристический маршрут соединит Мангистаускую область с Узбекистаном

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев в рамках заседания руководителей туристских администраций государств-членов ШОС встретился с министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азизом Абдухакимовым, передаёт BaigeNews.



В ходе встречи Ермек Маржикпаев отметил, что сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном в сфере туризма активно развивается. Реализуются совместные проекты, нацеленные на развитие трансграничного туризма. Туристский поток между нашими странами с каждым годом значительно растет. Основную долю составляет паломнический туризм.



В свою очередь, на территории Узбекистана имеется множество святых мест, относящихся к исламской культуре и признанных объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие города как Коканд, Шахрисабз, Самарканд являются туристскими и культурными столицами мира. Таким образом, проект "Табаррук Зиёрат", реализуемый совместными усилиями, способствует взаимному обогащению не только наших граждан, но и туристов из других стран.

"Предлагаю, продолжить работу в данном направлении. Уверен, что реализация совместных трансграничных проектов положительно повлияет на рост туристского потока между Казахстаном и Узбекистаном. "Табаррук Зиёрат" — это уникальный турпродукт, объединяющий не только древние города и памятники, а главное общую историю тюркских государств. Уверен, что у наших стран множество туристических дестинаций, которые мы могли бы продвигать на рынке. Одной из динамично развивающихся туристских направлений в Казахстане в последние годы стала Мангистауская область. Регион привлекает путешественников не только своей красивой природой, курортами, но и богатой историей со множеством загадок. В этой связи, предлагаем разработать новый маршрут, который будет соединять Мангистаускую область с регионами Узбекистана. В данном контексте, полагаю необходимым рассмотреть возможность расширения направлений регулярных прямых авиарейсов", - сказал Ермек Маржикпаев.