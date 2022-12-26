Новый ЦОН открыли в Астане

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

ЦОН с комнатой матери и ребёнка и игровой зоной открыли в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

Расположен центр по адресу: улица Керей и Жанибек хандар, 4.

"За основу проектирования нового ЦОНа взят принцип Kaizen Standart. Kaizen — это система непрерывного улучшения качества, технологий, процессов, корпоративной культуры, производительности труда, надёжности, лидерства и других аспектов деятельности компании. В процессе совершенствования участвуют все – и директор, и рядовой сотрудник", - сообщили в госкорпорации.

Для удобства посетителей с детьми новый ЦОН оснащён комнатой для матери и ребёнка и игровой зоной. ЦОН разделён на несколько секторов.

"В зоне скорости есть возможность получить госуслугу за 10 минут, а в зоне погружения услугополучатели без помощи оператора самостоятельно могут получить услуги посредством приложения eGov mobile. В Астане впервые запустили пилотный проект - постаматы для выдачи готовых документов. Граждане могут забрать готовые документы в постамате в любое время после работы. Они работают 24/7", - уточнили в "Правительстве для граждан".

Кроме того, центр оснащён кабинами для получения госуслуг с помощью видеосвязи через мобильное приложение "ЦОН", также через данное приложение можно забронировать очередь и отслеживать её.

Помимо этого, в ЦОНе имеется зона для получения услуг социального блока и земельного кадастра.

Для лиц с ограниченными возможностями в новом центре предусмотрен пандус и отдельный сектор для обслуживания.

Кроме того, если клиентам необходимо зарядить телефон, то в зоне контакта установлено несколько устройств для зарядки смартфонов.

Площадь нового здания почти в два раза больше предыдущего. В новом ЦОНе работают 32 оператора, что на девять больше, чем было в ЦОНе по улице Туран 37/9.

Предполагается, что новый цифровой офис будут посещать около 1000 клиентов в день.