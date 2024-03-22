Новый центр дзюдо открылся в Астане

В Нуринском районе столицы состоялась церемония открытия многофункционального спортивного комплекса "Kodokan Spirit", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В здании площадью 1200 квадратных метров одновременно могут заниматься дзюдо около 1000 юных спортсменов. Зал оборудован 180 стульями, японскими татами олимпийского качества, современной вентиляцией и освещением. В спортивном комплексе также есть два небольших помещения для групповых занятий, удобная зона ожидания для родителей.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководитель управления физической культуры и спорта города Василий Левит.

"В настоящее время число молодежи, занимающейся дзюдо в столице, растет день ото дня. Всего в городе активно занимаются дзюдо 3500 взрослых и подростков. Профессионально занимаются 290 дзюдоистов. Я надеюсь, что в будущем отсюда выйдут наши земляки, которые будут завоевывать золото на Олимпийских играх и прославлять нашу страну!" — отметил заместитель акима города Астаны Есет Байкен.

По словам специалиста по дзюдо Жандоса Конысбаева, в течение 25 лет в Астане секции дзюдо были небольшими, и теперь им была предоставлена возможность объединиться.

Примечательно, что президент Федерации дзюдо Астаны Гайса Жумагалиев открыл этот комплекс не на бюджетные средства, а благодаря инвестиционному проекту.