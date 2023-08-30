  • 30 Августа, 16:17
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Новый тренд в соцсетях LEGO-кулинария набирает популярность

Сегодня, 14:55
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скриншот Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: скриншот

В сети набирает популярность новый тренд: LEGO-кулинария, передаёт BaigeNews.kz. 

Это ролик проекта HypnoMotion с курицей-фри.

Необычное видео с приготовлением курицы с фри набрало более 1,5 миллиона лайков за три дня в Instagram. 

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