Новый тренд в соцсетях LEGO-кулинария набирает популярность

В сети набирает популярность новый тренд: LEGO-кулинария, передаёт BaigeNews.kz.

Это ролик проекта HypnoMotion с курицей-фри.

Необычное видео с приготовлением курицы с фри набрало более 1,5 миллиона лайков за три дня в Instagram.