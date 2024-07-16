Новый терминал аэропорта затопило в Алматы

Ливень стал причиной потопа в новом терминале международного аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в связи с обильными осадками частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона.

"Между старым и новым терминалом из-за перепада высот начала скапливаться вода и залила зал прилёта международных рейсов. Все необходимые службы аэропорта привлечены для устранения проблемы. Техническими службами проводятся работы по очистке ливневой канализации", - говорится в сообщении.

В аэропорту заверили, что в зоне вылета международных рейсов обслуживание производится в штатном режиме.