Новый терминал аэропорта хотят построить в Ушарале
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В области Жетысу планируют строительство нового терминала аэропорта в городе Ушарал. Об этом стало известно во время встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Рассматриваются два варианта строительства: первый — построить небольшой терминал рядом с действующим, разделив здания на зоны прилета и вылета; второй — построить терминал с большей площадью. В настоящее время акимат проводит анализ и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта", — рассказали в министерстве.
Также на сегодняшний день в регионе завершен капитальный ремонт участка дороги "Сарыозек-Коктал" с 45-го по 68-й километр и средний ремонт с 68-го по 110 километр. В следующем году будет проведен средний ремонт с 0-го по 45-й километр. Соответственно, дорога будет полностью приведена в порядок.
К завершению также близятся работы по реконструкции дороги "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Камнегорск" общей протяженностью 762 км.
После встречи на прием к главе ведомства по личным вопросам записались шесть жителей. Вопросы казахстанцев были относительно условии по возврату авиабилетов, предоставлении визы для водителей международных грузовых перевозок и другие.
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