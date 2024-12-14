В этом году, порядок посещения государственного национального парка "Бурабай", как и в других природных парках страны, был пересмотрен, и введён новый тариф. На вопрос, зачем это сделали и кто платить за въезд не обязан, ответили в самом нацпарке, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала заместитель руководителя по развитию государственого национального парка Бурабай Венера Нугманова, эти изменения направлены на сохранение биосферы национального парка "Бурабай" и создание комфортных условий для туристов. Кроме того, местным жителям, за проезд платить не придётся. Их данные уже есть в базе нацпарка, поэтому на КПП у них проблем не будет.

"Ранее плата за посещение национальных парков поступала в республиканский бюджет, а теперь, в связи с изменениями в Налоговом кодексе, эти средства остаются в распоряжении нацпарков. Бурабай – это самый посещаемый национальный парк в стране. С каждым годом туристический поток к нам растет. К примеру, в этом году нацпарк "Бурабай" посетили более 1 миллиона человек. Конечно, с увеличением числа туристов возрастает и нагрузка на природу: увеличивается количество мусора, наблюдается эрозия почвы, повреждаются горные массивы, возрастает пожарная опасность. Это требует усиления работ по охране, защите и восстановлению местной экосистемы. Естественно, растут затраты администрации нацпарка", – подчеркнула Венера Нугманова.

Она отметила, что в настоящее время в нацпарке "Бурабай" функционируют 5 автоматизированных пунктов пропуска.

"На всех КПП можно оплатить с помощью QR-кодов Kaspi и Halyk Bank, ведется работа по подключению платёжных терминалов. При этом Для 26,5 тыс. жителей населённых пунктов, расположенных на территории национального парка и вблизи него, проезд остаётся бесплатным. Тем самым, мнения местных жителей были услышаны, их интересы соблюдены", – пояснила Венера Нугманова.

Она также отметила, что в национальном парке действует особый природоохранный режим, направленный на защиту местной экосистемы. В течение года регулярно проводятся работы по защите лесов от пожаров, посадке новых саженцев, охране животных, птиц и рыб, заготовке кормов на зиму, мониторингу окружающей среды и очистке от отходов. Следует отметить, что тариф, установленный еще в 2017 году, был пересмотрен впервые за семь лет.

На данный момент въезд на территорию нацпарка для одного легкового авто стоит 1108 тенге.

Как уточнили в нацпарке, за въезд на Бурабай обязаны платить туристы из разных регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Бесплатно проезжать могут местные жители, чьи авто зарегистрированы на территории нацпарка и его охранной зоне. При этом, жители города Кокшетау, в эту льготную категорию не входят. Также льготы есть для пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей.

К слову, размер тарифа привязан к значению МРП, поэтому в следующем году с изменением МРП будет изменяться и стоимость.

Фото: Адиль Нуртазин