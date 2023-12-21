Новый способ оплаты за проезд в автобусах стал доступен в Астане

Ещё один способ оплаты за проезд в общественном транспорте стал доступен для жителей Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Так, оплатить проезд в автобусе пассажиры могут через Bluetooth. Это можно сделать через мобильное приложение Avtobys. Для этого необходимо скачать мобильное приложение Avtobys, зарегистрироваться в нем по номеру телефона, пополнить баланс", - говорится в сообщении.

Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, kassa24, электронные кошельки, интернет-банкинги.

Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату.

В акимате отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новым оборудованием электронной системы оплаты проезда.