Новый способ оплаты за проезд в автобусах стал доступен в Астане
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Ещё один способ оплаты за проезд в общественном транспорте стал доступен для жителей Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"Так, оплатить проезд в автобусе пассажиры могут через Bluetooth. Это можно сделать через мобильное приложение Avtobys.
Для этого необходимо скачать мобильное приложение Avtobys, зарегистрироваться в нем по номеру телефона, пополнить баланс", - говорится в сообщении.
Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, kassa24, электронные кошельки, интернет-банкинги.
Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату.
В акимате отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новым оборудованием электронной системы оплаты проезда.
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