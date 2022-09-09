Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО

Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в Северо-Казахстанской области. Проект реализован с помощью фонда "Самрук-Казына", передаёт BaigeNews.kz.

Условия для занятий спортом в Казахстане появляются во всё большем количестве населённых пунктов. Причём, не только поблизости крупных городов, но и в самых отдалённых уголках страны.

В селе, где живут около десяти тысяч человек, в спорткомплексе различными видами спорта смогут заниматься и взрослые, и дети. В зале центра обустроены зоны для бокса, борьбы, настольного тенниса, баскетбола, волейбола и даже мини-футбола.

В новом комплексе будут организованы специальные секции и кружки. А новый манеж станет местом проведения районных и областных соревнований.

Новый спортивный комплекс - лишь одна из перемен, пришедших в Саумалкол. Вскоре здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс.

В целом, по поручению Президента в области развивается спортивная инфраструктура. На сегодняшний день открылось шесть ФОКов и ещё четыре строятся.По области уже открыты шесть хоккейных кортов, строятся ещё два комплекса.