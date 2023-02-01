Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа

Фото: astanatv.kz

Новый собственник ТЭЦ Риддера, несмотря на заявления главы Миннацэкономики, заявил, что повышать тариф на тепло не планирует. "Держать цену" Куралбек Абдрахманов пообещал ближайшие пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Накануне министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил о повышении тарифов на отопление с марта и назвал города, где ожидается наибольший рост.

"В Экибастузе система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в два раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер", - сказал он на заседании правительства.

Новость взволновала риддерцев, у которых отопительный сезон и так проходит в режиме ЧП. Горожане даже собирались писать петицию. Но сегодня в тарифный вопрос внесли ясность.