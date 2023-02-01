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  • Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа
astanatv.kz Вчера, 22:47
191
Вчера, 22:47
191
Фото: astanatv.kz

Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа

Новый собственник ТЭЦ Риддера, несмотря на заявления главы Миннацэкономики, заявил, что повышать тариф на тепло не планирует. "Держать цену" Куралбек Абдрахманов пообещал ближайшие пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Накануне министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил о повышении тарифов на отопление с марта и назвал города, где ожидается наибольший рост.

"В Экибастузе система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в два раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер", - сказал он на заседании правительства.

Новость взволновала риддерцев, у которых отопительный сезон и так проходит в режиме ЧП. Горожане даже собирались писать петицию. Но сегодня в тарифный вопрос внесли ясность.

"Проблем с теплом в Риддере больше не будет. Более того, я хочу взять на себя социальные обязательства в течение ближайших пяти лет после ввода завода в эксплуатацию не поднимать тарифы на тепло", - заявил председатель правления АО "РИДДЕР ТЭЦ" Куралбек Абдрахманов.

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#отопление #ТЭЦ #риддер
BaigeNews.kz
Вчера, 22:47
191
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