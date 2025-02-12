Скрининг для предотвращения инсультов ввели в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Минздраве уточнили, что с 2025 года вводится скрининг на ранее выявление риска развития нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50-70 лет. Обследование будут проводить раз в два года.

"Нововведение позволит на ранних стадиях выявлять угрозу инсульта и других заболеваний мозгового кровообращения, улучшив шансы на успешное лечение", - отметили в министерстве.

В рамках масштабной программы скринингов в Казахстане за 2024 год обследовано свыше 3,2 миллиона граждан. Результаты показали, что более 120 тысяч случаев заболеваний выявлены на ранних стадиях.

В ходе скринингов было выявлено 118 497 случаев артериальной гипертензии, 24 901 случай сахарного диабета, 6 265 - глаукомы.

В Казахстане проводятся скрининговые исследования на раннее выявление восьми наиболее распространённых заболеваний: артериальной гипертензии (раз в 2 года), ишемической болезни сердца (раз в 2 года), сахарного диабета (раз в 2 года), глаукомы (раз в 2 года), рака шейки матки (раз в 4 года), рака молочной железы (раз в 2 года), колоректального рака (раз в 2 года), вирусных гепатитов (не чаще одного раза в 3-6 месяцев).