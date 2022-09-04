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Новый рынок начали строить на месте сгоревшего в Жетысае
В Жетысае на месте сгоревшего рынка начали строительство нового, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Центральный рынок "Кульпаршын" в Жетысае очищен от пожарного мусора, начато строительство частного рынка. По поручению акима области Дархана Сатыбалды с ходом строительных работ ознакомился его первый заместитель Арман Жетписбаев, встретившись с предпринимателями. Осмотрев территорию рынка, он проинформировал руководство объекта о том, что пожарная безопасность здесь должна быть обеспечена круглогодично. В настоящее время в строительстве нового рынка задействовано 15 единиц спецтехники.
Строительными работами занимаются компании TAYMAS и "Нур-Л". ТОО "МПК ПРОЕКТ" ведёт строительство систем водоснабжения и канализации.
Первый заместитель акима области также ознакомился с состоянием киосков и магазинов 29-ти предпринимателей, пострадавших в пожаре, и рассмотрел их обращения. В присутствии руководства рынка и представителей соответствующих учреждений глава региона провёл специальное совещание и дал конкретные поручения.
Вместе с тем, под председательством заместителя акима области Армана Сабитова состоялось совещание по вопросам временного приостановления сроков кредитования предпринимателей, пострадавших в результате пожара, и предоставления кредитов в помощь по низким процентам.
Управлению предпринимательства и торговли области и СПК "Туркестан", управлению ТОО МКО "Ырыс" поручено провести разъяснительную работу по льготному кредитованию пострадавших предпринимателей в соответствии с требованиями закона и пополнению лимита льготного кредитования.
Напомним, пожар на рынке "Кулпаршын" произошёл в ночь на 26 августа. В результате возгорания убытки понесли более 600 торговцев.
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