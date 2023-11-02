Новый рост цен на жильё прогнозируют в Казахстане

Возобновление роста цен на жильё прогнозируют в Казахстане в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Отмечается, что стоимость первичного жилья в этом году выросла почти на 6% при том, что предложение превышает спрос, сократилось число сделок купли-продажи.

"Снижения цены как такового нет. Есть снижение спроса. На данный момент количество сделок в Алматы в месяц в районе 6 тысяч. Падение спроса на 20%. А цена так и держится. По поводу рынка вторичного жилья спрос, естественно, упал на старый фонд квартир до 74-го года постройки, так как они не подходят под ипотечное кредитование", - говорит директор агентства недвижимости Асхат Базарбаев.

Несмотря на эту ситуацию, собственники вторичного жилья пока удерживают цены.

Стоимость квартир в новостройках снижаться не будет, говорят в Ассоциации застройщиков Казахстана. Нынешняя цена соответствует текущей инфляции. Более того, в крупных городах очередное подорожание, скорее всего, неизбежно.

В ассоциации объяснили, что себестоимость строительства жилья зависит от большого количества затрат. Приобретение земельного участка, стройматериалы, гарантийные обязательства.

"Если говорить о себестоимости, то на сегодняшний день себестоимость жилья примерно равна 260-290 тысячам тенге за квадратный метр. Опять же, если дальше проваливаться в линейку классов, в расположение объекта, эта цена будет варьироваться и будет увеличиваться. Снизить, когда продолжают дорожать материалы, невозможно", - говорит президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.