Новый рост цен на жильё прогнозируют в Казахстане
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Возобновление роста цен на жильё прогнозируют в Казахстане в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Отмечается, что стоимость первичного жилья в этом году выросла почти на 6% при том, что предложение превышает спрос, сократилось число сделок купли-продажи.
"Снижения цены как такового нет. Есть снижение спроса. На данный момент количество сделок в Алматы в месяц в районе 6 тысяч. Падение спроса на 20%. А цена так и держится. По поводу рынка вторичного жилья спрос, естественно, упал на старый фонд квартир до 74-го года постройки, так как они не подходят под ипотечное кредитование", - говорит директор агентства недвижимости Асхат Базарбаев.
Несмотря на эту ситуацию, собственники вторичного жилья пока удерживают цены.
Стоимость квартир в новостройках снижаться не будет, говорят в Ассоциации застройщиков Казахстана. Нынешняя цена соответствует текущей инфляции. Более того, в крупных городах очередное подорожание, скорее всего, неизбежно.
В ассоциации объяснили, что себестоимость строительства жилья зависит от большого количества затрат. Приобретение земельного участка, стройматериалы, гарантийные обязательства.
"Если говорить о себестоимости, то на сегодняшний день себестоимость жилья примерно равна 260-290 тысячам тенге за квадратный метр. Опять же, если дальше проваливаться в линейку классов, в расположение объекта, эта цена будет варьироваться и будет увеличиваться. Снизить, когда продолжают дорожать материалы, невозможно", - говорит президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.
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