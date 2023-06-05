Новый рейс в Анталью запустили из Астаны

Турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation запустила новый рейс Анталья-Астана-Анталья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

"Прямой авиарейс выполнили на Boeing 737-800 и продлился он 5,5 часов. Воздушное судно, по традиции, встретили "водной аркой". Отныне прямые перелёты будут осуществляться между столицей Казахстана и средиземноморским курортом Турции два раза в неделю - по средам и воскресеньям", - уточнили в пресс-службе.

К слову, Boeing 737-800 рассчитан на 189 мест. При условии сохранения высокого пассажиропотока авиакомпания планирует, с июля текущего года заменить самолет на Boeing 777-300ER с количеством более 300 пассажирских мест.