open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Новый рейс Алматы - Анкара запустила авиакомпания Pegasus Airlines
wikimedia.org Сегодня, 13:47
137
Фото: wikimedia.org

Новый рейс Алматы - Анкара запустила авиакомпания Pegasus Airlines

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила рейсы между Алматы и Анкарой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА. 

Прямое авиасообщение в столицу Турции из Казахстнаа заработало с первого ноября.

"Регулярные рейсы между городами Алматы и Анкара будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа А320 и Б737", - говорится в сообщении.

Увеличение рейсов и расширение географии полётов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, отметили в КГА. 

Напомним, ранее по поручению Президента Республики Казахстан проведены переговоры с авиационными властями Турции по вопросам авиасообщения между Казахстаном и Турцией, по итогам которых достигнута договорённость по увеличению количества маршрутов, рейсов в два раза.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК ведется работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#авиасообщение #КГА #Турция #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:47
137
Поделитесь:
Наверх