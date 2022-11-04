Новый рейс Алматы - Анкара запустила авиакомпания Pegasus Airlines

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Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила рейсы между Алматы и Анкарой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

Прямое авиасообщение в столицу Турции из Казахстнаа заработало с первого ноября.

"Регулярные рейсы между городами Алматы и Анкара будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа А320 и Б737", - говорится в сообщении.

Увеличение рейсов и расширение географии полётов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, отметили в КГА.

Напомним, ранее по поручению Президента Республики Казахстан проведены переговоры с авиационными властями Турции по вопросам авиасообщения между Казахстаном и Турцией, по итогам которых достигнута договорённость по увеличению количества маршрутов, рейсов в два раза.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК ведется работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана.