Заместитель Премьер-министра РК – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства сообщил, что в текущем году будет достигнут рекордный объем ввода жилья – не менее 19 млн квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

Он пояснил, что эти результаты будут достигнуты благодаря инициативам, охватывающим все аспекты, начиная от строительства новой инфраструктуры и увеличения объемов ипотечного кредитования до предоставления арендного жилья.

"Инициативы, направленные только на увеличение финансирования реального сектора, приведут к существенному увеличению ВВП в этом году, добавив как минимум 2 процентных пункта к его росту", - добавил Серик Жумангарин.

В прошлом же году по республике было возведено 18,96 млн квадратов, что является рекордным показателем в жилищном строительстве за все годы независимости страны.