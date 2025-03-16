День семьи: новый рекорд по обряду "тұсау кесу" установили в Казахстане
Свои первые шаги во время древнего обряда сделали сразу 336 малышей.
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В Казахстане 16 марта отмечают третий день Наурызнама — Шаңырақ күні — День семьи. К этой дате жители области Жетысу подготовили сюрприз: регион вошёл в Книгу рекордов страны, благодаря самому массовому обряду "тұсау кесу", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата области, свои первые шаги во время древнего обряда сделали сразу 336 малышей.
"Это новый рекорд, официально занесённый в Книгу рекордов Казахстана. Торжество прошло в честь Дня культуры и национальных традиций", — отметили в акимате.
Главная площадка праздника развернулась во Дворце спорта "Жастар" в Талдыкоргане, где присутствовал аким области Бейбит Исабаев. К обряду присоединились районы и города региона – с помощью видеосвязи в нем одновременно участвовали семьи из Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Алакольского и других районов.
"Такое массовое проведение обряда в Казахстане – впервые. Мы зафиксировали новый рекорд, и это важный шаг в сохранении наших традиций", – отметил представитель Комиссии по регистрации рекордов Бакытжан Тастулеков, вручая сертификат.
Для родителей и малышей этот день стал по-настоящему особенным. Многодетная мать Сенбай Турсынбек, у которой шестеро детей, не скрывала эмоций: "Сегодня путы перерезали моим тройняшкам – Дархану, Диане и Дарии. Пусть их путь будет легким и успешным!".
Праздник совпал с днем рождения маленькой Инаят – 22 марта ей исполнится год, а сегодня она сделала первые шаги в окружении семьи и гостей.
"Мы гордимся, что наша дочь стала частью такого большого события. Это не просто обряд, это связь поколений", – поделилась мама девочки Диана Алимбек.
В Каратальском районе малыши получили по особому подарку – ягненку по традиции "байғазы".
"Для нашей семьи это счастливый день! Пусть вместе с нашим ребенком растет и его талисман – ягненок", – сказала многодетная мама Лида Жанбота.
Трогательное семейное событие собрало людей разных профессий: врачей, педагогов, акынов, общественных деятелей.
Напомним, обряд "тұсау кесу" символизирует начало нового пути, и этот день стал настоящим праздником первых шагов и больших надежд.
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