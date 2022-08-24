Новый раздел "eGov.Здоровье" запустят на портале электронного правительства

В Казахстане пересматривают подходы к цифровизации здравоохранения. Вице-министр МЗ РК Бейбут Есенбаев сообщил, что министерством разработан новый раздел "eGov.Здоровье", который будет содержать расширенную информацию о пациентах, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В новом разделе появится информация по статусу донорства, электронные рецепты, медотводы, учёт беременных и диспансеризация, госпитализация, результаты лабораторных исследований и больничные листы. Таким образом, вся информация о здравоохранении будет консолидирована в единый раздел и доступна населению.

"Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе и доступна населению. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи", – рассказал Бейбут Есенбаев.

Он также сообщил о расширении единого хранилища результатов лабораторных исследований, онлайн мониторинге индикаторов, создании модуля "Медицинские отводы".

"Реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями даст оперативный доступ к результатам клинических обследований и возможность исключения бумажных носителей. Данное решение снимет вопрос передачи клинических данных между разными медицинскими информационными системами", – отметил вице-министр.

В 2022 году также планируется расширить базу данных по вакцинации. Сегодня она включает информацию о привитых казахстанцах против КВИ, в будущем мониторить будут вакцинацию населения от всех заболеваний, в том числе, учёт распределения вакцин.