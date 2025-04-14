В столице успешно решён вопрос, поставивший под угрозу инвестиционный проект: компания ТОО "AZMT" смогла преодолеть бюрократические барьеры и возобновить развитие благодаря вмешательству прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее предприятие столкнулось с резким ростом цен на сырьё, что вынудило приостановить выпуск продукции. Однако инвестор не сдался и решил перепрофилировать производство - теперь в планах выпуск современных утеплителей для труб. Для реализации нового проекта компании понадобилось увеличить мощность потребляемой электроэнергии с 900 до 1 500 кВт.

Самостоятельно решить вопрос с электрораспределительной организацией не удалось - последовали многочисленные отказы. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры столицы, которая организовала заседание Фронт-офиса и направила поручение в местный исполнительный орган.

В результате "AZMT" получила необходимые технические условия и начала сотрудничество с китайскими партнёрами по сборке и установке нового оборудования. Запуск обновлённого производства ожидается в ближайшие 5–6 месяцев.

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