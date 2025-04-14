Новый промышленный проект в столице выходит на финишную прямую
Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры столицы.
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В столице успешно решён вопрос, поставивший под угрозу инвестиционный проект: компания ТОО "AZMT" смогла преодолеть бюрократические барьеры и возобновить развитие благодаря вмешательству прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее предприятие столкнулось с резким ростом цен на сырьё, что вынудило приостановить выпуск продукции. Однако инвестор не сдался и решил перепрофилировать производство - теперь в планах выпуск современных утеплителей для труб. Для реализации нового проекта компании понадобилось увеличить мощность потребляемой электроэнергии с 900 до 1 500 кВт.
Самостоятельно решить вопрос с электрораспределительной организацией не удалось - последовали многочисленные отказы. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры столицы, которая организовала заседание Фронт-офиса и направила поручение в местный исполнительный орган.
В результате "AZMT" получила необходимые технические условия и начала сотрудничество с китайскими партнёрами по сборке и установке нового оборудования. Запуск обновлённого производства ожидается в ближайшие 5–6 месяцев.
Ранее мы сообщали, что полуголый мужчина устроил перфоманс перед зданием прокуратуры в Актау.
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