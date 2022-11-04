Новый профессиональный праздник появился в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане появился новый профессиональный праздник. День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановление "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Появление нового праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях поддержки работников сферы. Их общая численность составляет более 155 тысяч человек.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.