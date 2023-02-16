Новый профессиональный праздник хотят учредить в Казахстане

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День работников в сфере государственных услуг предлагают праздновать в Казахстане 15 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления правительства РК размещён на портале "Открытые НПА".

"На сегодняшний день работники сферы оказания государственных услуг не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник. Включение профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры", – отмечается в пояснительной записке, подписанной главой МЦРИАП Багдатом Мусиным.

Число работников в сфере госуслуг по всему Казахстану составляет более 20 тысяч человек.