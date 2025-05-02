Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров выразил обеспокоенность содержанием проекта нового Налогового кодекса, разработанного Правительством. По его словам, в документе содержатся положения, которые могут серьезно затормозить развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день мы имеем проект нового Налогового кодекса от Правительства, в который закрадываются существенные риски и угрозы для дальнейшей тенденции по росту МСБ", – заявил Нуров, отметив, что две нормы проекта вызывают у него наибольшее беспокойство.

Первое – введение механизма предоплаты по налогу на добавленную стоимость. Несмотря на заверения Министерства финансов о том, что эта мера будет касаться лишь недобросовестных предпринимателей, статья 132 проекта кодекса, по словам омбудсмена, не делает таких различий.

"Предприниматель еще даже не то, чтобы не заработал, он только прогнозирует этот доход. И ему не дают возможности его заработать, потому что у него нет денег на счете. Это неправильно. Это ограничивает нашу конкуренцию и монополизирует экономику", – отметил он.

Второе – отказ в вычете по корпоративному подоходному налогу для тех расходов, которые несут бизнесмены на общеустановленном налоговом режиме в отличии от субъектов специального налогового режима. Нуров предупреждает: такое нововведение может привести к массовой ликвидации ИП и МСБ, работающих на спецрежиме.

"Я считаю, мы не дооцениваем эту большую проблему. У нас огромное количество населения занято в МСБ, которых не надо обеспечивать работой. Это же, по сути дела, все ИП и МСБ ликвидируются без переформатирования. Потому что, если бизнес общеустановленного режима не будет работать с теми, кто на специальном налоговом режиме, весь этот специальный налоговый режим просто "вымоется". Я считаю, что это недооценка больших рисков и угроз и для социально-экономической напряженности республики", – сказал он.

Канат Нуров подчеркнул, что лично был свидетелем борьбы за повышение порога НДС.

"Сначала они спустили до 15 млн порог обязательной регистрации по НДС, а теперь подняли до 40 млн тенге. Понятно ж, на первый взгляд, что это их собственная постановка. Но я считаю, это не так. Я свидетель этой борьбы. Я знаю лично тех, кто способствовал тому, чтобы повысился порог для НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Это большое подспорье. И за это люди тоже несут ответственность, страдают от того, что берут на себя такие инициативы", - сказал он.

Бизнес-омбудсмен отметил, что потеряно 160 тысяч новых налогоплательщиков и 400 млрд дополнительных поступлений налогов. За это несут ответственность те, кто способствовал повышению порога постановки на НДС с 15 до 40 млн.

"Это борьба, которая еще не закончена. Я считаю, что и Общественная палата Мажилиса, и НПП "Атамекен" делают все возможное, чтобы эта борьба продолжилась и мы как активные члены гражданского общества добьёмся того, чтобы все наши решения были экономически взвешены и разумны", – отметил Нуров.

Он добавил, за 10 лет количество МСБ увеличилось почти в 4 раза. Численность занятых в МСБ возросла тоже более, чем в 2 раза. И сейчас составляет 4 400 000 человек и количество увеличивается.

Выпуск продукции субъектами МСБ вырос с 1,5 триллионов тенге в 2005 году до 68 триллионов тенге 2023 году. Доля МСБ в экономике выросла за 10 лет с 10% до почти 40%. Это же огромные достижения, говорящие об успехе в экономической политике страны.