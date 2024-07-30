Новый проект "Это вам не Лондон" покажет истинное состояние жилого фонда Астаны

Премьера! Таким квартирам место, разве что, на экранах кинотеатров, в очередном хорроре. Время здесь словно замерло, а о людях забыли. Старый жилой фонд в Астане разрушается, но знают ли об этом власти? Эти дома соседствуют с элитными новостройками, стоимость квадратного метра в которых превышает полмиллиона тенге. Новый проект BaigeNews.kz "Это вам не Лондон" покажет самые коммунально запущенные дома и объекты столицы. Такое точно нельзя пропустить!

В первом выпуске проекта покажем депрессивное общежитие по адресу Потанина 14/1, жильцы которого просто выживают в нечеловеческих условиях в ожидании переселения.