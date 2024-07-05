Новый приговор вынесли застрелившему ребёнка во время январских событий в Алматы военному

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке пересмотрела приговор в отношении военнослужащего Армана Жумана, обвиняемого в превышении власти, с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия - смерть ребёнка во время январских событий в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее кассация пересмотрела дело по жалобам потерпевшей стороны и протесту прокурора, в результате приговор апелляции был отменён с направлением дела на новое рассмотрение.

Уголовное дело рассмотрели в закрытом судебном заседании, под грифом "секретно".

"Судебной коллегией установлено, что 7 января 2022 года около 19:30 подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту машине. В результате обстрела пассажиры авто – четырёхлетняя Айкоркем получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, несовершеннолетняя (2006 года рождения ) – пять огнестрельных ранений, причинившие тяжкий вред здоровью", - сообщили в суде.

Вина осуждённого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Судебной коллегией Военного суда оправдательный приговор отменён и постановлен новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по ст.451 ч.2 п.1 УК и осуждён к семи годам лишения свободы.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.