Резонансное дело о тройном убийстве рассмотрели в Петропавловске. Там к пожизненному сроку лишения свободы приговорили местного жителя, который убил свою гражданскую супругу, её годовалую дочь и своего же младшего брата. Чтобы замести следы, мужчина поджёг дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. В пожаре никто не выжил, кроме хозяина, что и настораживало. Тогда горожане искренне недоумевали - почему мужчине не удалось спасти ни одного из членов семьи. Ответом на вопрос стали результаты экспертизы. Она показала, что дети вовсе не отравились угарным газом, а были мертвы ещё до пожара.

У годовалой девочки эксперты установили прижизненную черепно-мозговую травму, а мальчик был задушен.

Так глава семейства оказался на скамье подсудимых. Первое разбирательство проходило с участием присяжных. Тогда подсудимый свою вину отрицал. Говорил, что пытался спасти близких, но не сумел. Сторона обвинения настаивала на другой версии – горожанин хладнокровно расправился с домочадцами. Якобы дети шумели и не давали ему отдохнуть. Под горячую руку разъярённого хозяина попалась и сожительница.

Тогда прокурор запросил для мужчины пожизненный срок. Но его доводы присяжных не убедили, и в сентябре минувшего года обвиняемого оправдали.

Не согласившись с таким вердиктом, мать погибшей женщины подала на апелляцию, приговор отменили и началось новое судебное разбирательство, точку в котором суд присяжных поставил уже сегодня.

"По статье 99 части 3 УК РК назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию Канищеву назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания Канищеву определить учреждение уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО Ерлан Нуршарыпов.