Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

С 30 октября текущего года на линию выйдут 4 подвижные единицы пригородного маршрута №247, который будет двигаться по схеме: "Разворотная площадка Толе би – Яссауи – пос. Мынбаев", передает BaigeNews.kz.

Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, обслуживание передано перевозчику ТОО "Алматы трансавто". Транспортное обслуживание на данном маршруте будет вестись автобусами малой вместимостью марки ISUZU LE-60.

Отметим, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году Управлением городской мобильности г. Алматы запланирована организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. Ранее были запущены 4 маршрута – это №223 "Саяхат – села Нура и Туганбай", №233 "с. Караой – Саяхат", №240 "с. Батыр – ТД "Адем-1", ул. Северное кольцо, №236 "Разворотная площадка Толе би – Яссауи – пос. Каргалы". Остальные маршруты находятся на разработке.

Кроме того, согласно Плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.