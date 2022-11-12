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BaigeNews.kz Сегодня, 06:53
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Фото: BaigeNews.kz

Новый пригородный маршрут автобуса запускают в Астане

В Астане с 14 ноября запустят новый пригородный маршрут автобуса №327, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

Маршрут будет курсировать сообщением "микрорайон Отау - село Арнасай". Со схемой движения маршрута можно ознакомиться на картинке.

 

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#автобус #Астана #общественный транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:53
156
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