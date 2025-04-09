Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет для борьбы с преступностью среди подростков, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мы видим: часть подростков, к сожалению, совершают серьёзные проступки - от драк до более тяжких преступлений. Многие из них просто не знали, что нарушают закон. Они не понимали, что за это наступает ответственность", - написал он.

По мнению генерального прокурора, необходимо ввести с 7 класса обязательный предмет "Закон и Порядок", который должен обучать детей основам права и ответственности. На занятиях школьников могут обучать практикующие юристы и ветераны правоохранительных органов, которые смогут не только передать знания, но и поделиться личным опытом.

"Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Когда подросток понимает суть закона - он обретает ориентир, а не страх, дисциплину, а не вседозволенность. Информирован – значит вооружен. Разве будет плохо, если подросток сможет делиться полученными знаниями не только со сверстниками, но и в семье и с соседями", - подчеркнул он.

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