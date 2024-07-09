Новый праздник появился в Казахстане
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
142Фото: depositphotos.com
23 апреля в Казахстане будут отмечать Национальный день книги, передаёт BaigeNews.
Соответствующее дополнение внесено в перечень праздничных дат постановлением правительства от 29 июня 2024 года № 522.
Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением президента в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.