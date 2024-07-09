  • 9 Июля, 13:58
  • BAIGENEWS

Новый праздник появился в Казахстане

Сегодня, 12:43
АВТОР
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depositphotos.com Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: depositphotos.com

23 апреля в Казахстане будут отмечать Национальный день книги, передаёт BaigeNews.

Соответствующее дополнение внесено в перечень праздничных дат постановлением правительства от 29 июня 2024 года № 522.

Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением президента в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

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