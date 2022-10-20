Новый праздник появился в Казахстане

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О новом празднике сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Внести в постановление от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Казахстане, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: "38-1. День библиотекаря – 24 октября", – говорится в постановлении правительства.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

В описании инициативы на портале "Открытые НПА" отмечается, что цель постановления – повышение имиджа профессии библиотекаря и его стимулирование на профессиональной арене.