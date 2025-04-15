На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что причиной лесных пожаров в Павлодарской и Абайской областях стали ошибки должностных лиц, не соблюдавших установленный алгоритм действий, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, ответил на вопрос будет ли кто-то привлечён к ответственности за эти происшествия.

Министр отметил, что важным фактором является приход нового руководства на предприятие "Семей орманы". Там произошла значительная задержка в передаче информации о возгорании.

"Совместно с МЧС, мы полностью провели проверку данной ситуации. Буквально на днях завершили эту работу. Сейчас примем соответствующие меры в отношении ответственных лиц, которые не своевременно оповестили о пожаре в Морозовском районе. Должен был доложиться руководитель Морозовского филиала", - сказал министр.

По его словам, на сегодня в регионе зарегистрировали пожары на площади в 900 гектаров, из которых 400 гектаров в лесном массиве, а 200 гектаров верховой пожар.

Что касается Павлодарской области, то там причиной задержки тушения пожара стала география, уточнил министр.

"Просто труднодоступное место. Пожар прошёлся низовой, сгорела трава, кустарники были повреждены" - сказал министр.

Ранее сообщалось, что повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в Казахстане. Также ожидается засушливое лето.

Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары".