Новый подводный вулкан открыли у берегов Аляски

Группа ученых провела экспедицию с целью исследовать воды Чукотского моря и моря Бофорта и составить карту морского дна Северного Ледовитого океана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent. В исследовании приняли участие представители Национального научного фонда, Университета Нью-Гэмпшира и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В ходе наблюдений они обнаружили вблизи берегов Аляски новое образование, похожее на вулкан.

К слову, высота горы составляет около 500 метров, а ее вершина находится на глубине 1600 метров под поверхностью воды. Ученые утверждают, что вулкан не представляет угрозы для тех, кто находится на суше. Однако они выявили газовый шлейф, поднимающийся от объекта. Газ почти достиг поверхности воды.

Участники группы заявили, что результаты экспедиции позволят лучше понять, что находится под поверхностью океана в малоизученном регионе.