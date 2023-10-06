Новый пешеходный мост построят в Семее
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"Левый берег" в Семее поменяет облик. Аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе выездного брифинга рассказал о планируемых работах по благоустройству, передаёт BaigeNews.kz.
Презентован проект строительства нового микрорайона на левобережье областного центра. Там будут возведены многоэтажные жилые дома, социальные объекты и объекты малого и среднего бизнеса, школа, оборудована набережная.
На данный момент ведётся строительство современной школы на 1 200 мест. Проект осуществляется в сотрудничестве с ТОО "KAZ Minerals", его планируют завершить к сентябрю 2024 года.
"В рамках реализации Генерального плана планируется строительство Конгресс-холла и нового стадиона, что сделает из Жана-Семея современный и функциональный район. Кроме того, в этом плане предусмотрены расширение зелёных зон и реконструкция улицы Молдагалиевой с созданием красивой набережной", - сказал Нурлан Уранхаев.
На данный момент к завершению подходят работы по обустройству подмостового пространства левобережья. Здесь созданы спортивные площадки с муралами, баскетбольное и футбольное поля с трибунами, а также обеспечено архитектурное освещение. На этой территории также будет участковый пункт полиции для поддержания порядка и предотвращения случаев вандализма. Открытие данной зоны запланировано к 15 октября.
Особое внимание уделено комплексному ландшафтному озеленению. Подбор растений, по словам подрядчиков, осуществлён с учётом местного климата, уже проведена посадка многолетних растений.
Помимо этого, на улицах Жамакаева и Мәңгілік ел идут работы по реновации общественного пространства, включая спортивные и детские площадки и малые архитектурные элементы. Там установлено освещение, оборудованы спортивные и детские площадки, а также амфитеатр. По улице Мәңгілік ел уже проведены работы по монтажу брусчатки и установке малых архитектурных форм. В ближайшее время планируется оформление фасадов, улучшение пешеходных зон и размещение парковочных мест.
Кроме того, начнётся возведение нового пешеходного моста от Набережной Иртыша до острова Бейбітшілік. В рамках этого проекта будет построена железная дорога, создан этногородок с юртами и другими национальными домами, а также детские площадки.
"Пешеходный мост будет соединяться с островом, где предполагается создать уникальное пространство. Здесь будет восстановлена железная дорога, которая позволит гостям и местным жителям легко добираться до этногородка, парка и биологического центра. Этот проект обещает сделать наш остров ещё более функциональным для экологического отдыха и спорта, местом притяжения горожан и жителей области", - подчеркнул глава региона.
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