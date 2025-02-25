Новый перинатальный центр строят в Астане
Он появится в районе Сарыарка.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По поручению Главы государства в Астане начали строительство перинатального центра. Его возведут за счёт АО "Самрук-Казына". Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
"Ведётся строительство перинатального центра в районе Сарыарка. Планируемый срок ввод объекта в эксплуатацию - в 2027 году. Акимат ведёт работу по привлечению частных инвестиций в строительство объектов здравоохранения. В этом году будут сданы две частные поликлиники (в районе ж/д вокзала "Нұрлы жол" и Хуссейн Бен Талал). В ближайшие три года - ещё две поликлиники за счёт инвесторов", - сообщила глава ведомства Алия Рустемова.
Она рассказала об улучшении материально-технической базы больниц и поликлиник столицы. В 2024 году закуплено 435 единиц медицинского оборудования. В этом году запланирован закуп 336 единиц техники для стационаров и поликлиник города.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси