  • 25 Февраля, 21:49
  • BAIGENEWS

Новый перинатальный центр строят в Астане

Он появится в районе Сарыарка.

Сегодня, 21:21
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 21:21
Сегодня, 21:21
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Фото: акимат Астаны

По поручению Главы государства в Астане начали строительство перинатального центра. Его возведут за счёт АО "Самрук-Казына". Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

"Ведётся строительство перинатального центра в районе Сарыарка. Планируемый срок ввод объекта в эксплуатацию - в 2027 году. Акимат ведёт работу по привлечению частных инвестиций в строительство объектов здравоохранения. В этом году будут сданы две частные поликлиники (в районе ж/д вокзала "Нұрлы жол" и Хуссейн Бен Талал). В ближайшие три года - ещё две поликлиники за счёт инвесторов", - сообщила глава ведомства Алия Рустемова.

Она рассказала об улучшении материально-технической базы больниц и поликлиник столицы. В 2024 году закуплено 435 единиц медицинского оборудования. В этом году запланирован закуп 336 единиц техники для стационаров и поликлиник города.

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