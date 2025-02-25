По поручению Главы государства в Астане начали строительство перинатального центра. Его возведут за счёт АО "Самрук-Казына". Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

"Ведётся строительство перинатального центра в районе Сарыарка. Планируемый срок ввод объекта в эксплуатацию - в 2027 году. Акимат ведёт работу по привлечению частных инвестиций в строительство объектов здравоохранения. В этом году будут сданы две частные поликлиники (в районе ж/д вокзала "Нұрлы жол" и Хуссейн Бен Талал). В ближайшие три года - ещё две поликлиники за счёт инвесторов", - сообщила глава ведомства Алия Рустемова.

Она рассказала об улучшении материально-технической базы больниц и поликлиник столицы. В 2024 году закуплено 435 единиц медицинского оборудования. В этом году запланирован закуп 336 единиц техники для стационаров и поликлиник города.