Министерство здравоохранения предложило внести изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан,передаёт BaigeNews.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.

В обновленный перечень включены:

Амисульприд – антипсихотическое средство для лечения шизофрении и других психических расстройств;

Периндоприл в комбинации с диуретиками – препарат для терапии артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний;

Гуселькумаб – средство, применяемое при лечении псориаза;

Апалутамид – препарат, используемый при онкологических заболеваниях;

Даратумумаб – лекарственное средство для лечения злокачественных опухолей.

В Минздраве отметили, что включение этих препаратов в перечень бесплатного лекарственного обеспечения поможет сделать лечение более доступным, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями.

"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения", — говорится в обосновании проекта.

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