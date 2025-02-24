Новый перечень лекарств: Какие еще препараты станут бесплатными для казахстанцев
Лечение станет доступнее.
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Министерство здравоохранения предложило внести изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан,передаёт BaigeNews.kz.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.
В обновленный перечень включены:
- Амисульприд – антипсихотическое средство для лечения шизофрении и других психических расстройств;
- Периндоприл в комбинации с диуретиками – препарат для терапии артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний;
- Гуселькумаб – средство, применяемое при лечении псориаза;
- Апалутамид – препарат, используемый при онкологических заболеваниях;
- Даратумумаб – лекарственное средство для лечения злокачественных опухолей.
В Минздраве отметили, что включение этих препаратов в перечень бесплатного лекарственного обеспечения поможет сделать лечение более доступным, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями.
"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения", — говорится в обосновании проекта.
Ранее мы писали о том, что медсестры в Казахстане смогут принимать пациентов и выписывать рецепты.
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