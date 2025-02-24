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Новый перечень лекарств: Какие еще препараты станут бесплатными для казахстанцев

Лечение станет доступнее.

Сегодня, 18:13
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения предложило внести изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан,передаёт BaigeNews.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.

В обновленный перечень включены:

  • Амисульприд – антипсихотическое средство для лечения шизофрении и других психических расстройств;
  • Периндоприл в комбинации с диуретиками – препарат для терапии артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Гуселькумаб – средство, применяемое при лечении псориаза;
  • Апалутамид – препарат, используемый при онкологических заболеваниях;
  • Даратумумаб – лекарственное средство для лечения злокачественных опухолей.

В Минздраве отметили, что включение этих препаратов в перечень бесплатного лекарственного обеспечения поможет сделать лечение более доступным, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями.

"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения", — говорится в обосновании проекта.

Ранее мы писали о том, что медсестры в Казахстане смогут принимать пациентов и выписывать рецепты.

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