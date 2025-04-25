Новый парк в Кандыагаше разрушается в Актюбинской области. На его возведение власти потратили 200 миллионов тенге. И открыли всего год назад. Сейчас зона отдыха уже в плачевном состоянии. Саженцы высохли, фонари разбиты, а по территории гуляют лошади. Чиновники в этом проблемы не видят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Новый парк должен был стать главной зоной отдыха для жителей Кандыагаша. Его строительство начали пять лет назад. Тогда проект обещали завершить всего за год, но сроки неоднократно переносили из-за проблем с финансированием. В прошлом году парк, наконец, передали на баланс местных властей, но уже сегодня он в удручающем состоянии.

"Изначально был очень красивый парк, но за ним никто не следит. Молодёжь ходит, всё ломает. Надо, чтобы охранник здесь был. На территорию лошади заходят, пасутся здесь. Как будто заброшенный парк", - сообщила жительница города Заурехан Дурымбетова.

"Все фонари разбиты, освещения в парке нет. Был бы свет, можно было вечером выйти на прогулку. Саженцы засохли, их никто не поливает. Нужно условия создавать, чтобы людям было куда прийти и отдохнуть", - считает Гульмира Утениязова.

На реализацию проекта из бюджета выделено 234 миллиона тенге. По словам местных чиновников, объект всё ещё находится на гарантии, поэтому подрядчик будет за свой счёт исправлять недочёты.

"Во-первых, будет частично заменена брусчатка. В некоторых местах она провалилась, из-за того, что машины заезжали. Также подрядчик поменяет плафоны и заменит разбитые гранитные плиты на входной группе парка. Мы уже направили письмо подрядчику, на восстановительные работы дали месяц", - сообщил аким Кандыагаша Казбек Аккайыр.

Зона отдыха, на которую возлагали большие надежды, сегодня вызывает лишь разочарование. И хотя формально объект находится на гарантии, у жителей остаётся вопрос – почему новый парк довели до такого состояния и будет ли наведён порядок?