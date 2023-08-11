Новый оператор связи может появиться в Казахстане

В Казахстане может появиться новый оператор связи. Об этом сообщил глава Комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил две имеющиеся проблемы.

"Мы как регулятор и министерство ставим перед собой цель создание и поддержание здоровой конкуренции. Вы знаете, что есть поручение правительства - это вывод одного из мобильных операторов из состава "Казахтелекома". По этому вопросу продолжается работа с инвесторами. Второй вопрос - до конца года по нашим планам нужно провести аукцион по продаже частот 5G. Если этот аукцион выиграет какой-то новый инвестор, то может мы увидим появление нового оператора сети", - сказал Ержан Мейрамов.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, о том, что вывести из состава одного из операторов связи "Казахтелеком" должен до конца 2023 года.